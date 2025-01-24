كتب للأعمال السفلية والسحر الأسود، مفاجأة جديدة من داخل منزل مرتكب جريمة الأقصر

ظهرت تفاصيل جديدة داخل مسكن المتهم بقتل موظف التضامن الاجتماعي وفصل رأسه عن جسده، بعد العثور على كتب لطلاسم الأعمال السفلية والسحر الأسود وتم التحفظ عليها من قبل رجال الشرطة.

العثور على كتب لطلاسم السحر بمسكن قاتل موظف الأقصر بمنطقة أبو الجود



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، بالمنشورات التي تؤكد أن المتهم كان يقرأ كتبا للأعمال السفلية والسحر الأسود والخاصة بعالم الجن والعفاريت والسحر السفلي، كما أكد جيران الجاني أن ذلك قد يكون سببا وراء دخوله في أزمة نفسية وارتكابه الجريمة المرعبة.

قرارات النيابة العامة في جريمة الأقصر



وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم بقتل موظف وفصل رأسه عن جسده 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، كما طالبت بالعرض على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من شربه الدماء وتناوله اللحم من عدمه.

جريمة الأقصر المرعبة في أبو الجود

و انتهى مرتكب جريمة الأقصر من تحليل المخدرات بمستشفى الكرنك الدولي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ومن ثم جرى نقله إلى مركز العلاج النفسي التابع لمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا لخضوعه تحت الملاحظة الطبية لإعداد التقرير الطبي للتأكد من حالته النفسية من عدمه.

وتخلص مهتز نفسيا من حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه وتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والتي أمرت نيابة الأقصر العامة بالتصريح بالدفن مساء يوم الأربعاء الماضي.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائيا، والمجنى عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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