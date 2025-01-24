قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين بمنحهم شهادات علمية مزورة ببنها

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الخاصة بواقعة شخصين بتهمة إدارة كيانين تعليميين بمحافظة القليوبية، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

النصب والاحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الكتب التعليمية فى أحد المجالات - عدد من الشهادات الوهمية فى عدة مجالات – 2 ختم أكلاشيه – عدد من الكارنيهات – 2 دفتر تحصيل نقدية – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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