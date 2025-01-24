الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين بمنحهم شهادات علمية مزورة ببنها

شهادات علمية مزورة،
شهادات علمية مزورة، فيتو

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الخاصة بواقعة شخصين بتهمة إدارة كيانين تعليميين بمحافظة القليوبية، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

النصب والاحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الكتب التعليمية فى أحد المجالات - عدد من الشهادات الوهمية فى عدة مجالات – 2 ختم أكلاشيه – عدد من الكارنيهات – 2 دفتر تحصيل نقدية – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات النصب على المواطنين النيابة العامة بمحافظة القليوبية مباحث المصنفات نصب على المواطنين نيابة العامة

مواد متعلقة

قرار جديد في واقعة تشكيل عصابي لسرقة بيانات عملاء البنوك في المنيا

تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

تأجيل محاكمة طالب متهم بدهس لاعب مصارعة في التجمع لـ 30 يناير

براءة جيني كامل من تهمة سب طليقها الشاعر أمير طعيمة

الاستماع للشهود في حريق مدرسة طه حسين بـ 15 مايو

استدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

20 أبريل، الحكم على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية