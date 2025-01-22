الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على مدرس ضرب تلميذا داخل سنتر تعليمي في حلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس قام بضرب تلميذ داخل سنتر تعليمي بمنطقة حلوان بسبب إجابته على سؤال دون الإذن منه.

تلقت مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أسرة طالب اتهمت فيه مدرس بالاعتداء على نجلهم الطالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء تلقيه حصة داخل سنتر تعليمي في حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أجاب على سؤال دون إذن المدرس فقام الأخير بالاعتداء عليه بالضرب أمام زملائه داخل السنتر التعليمي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المدرس المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 
وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشرح مصدر قضائي عقوبة الضرب قائلا: نصت عليها المادة 242 من قانون العقوبات والتي تعاقب في فقرتها الأولى بالغرامة إن كان الاعتداء دون أداة أما إن كان باستعمال أداة ولم يشترط القانون نوع الأداة او حجمها او اذا كانت بالفعل معدة لغرض الضرب بل يكتفي بكونها أداة تصلح للضرب وتتوافق النتيجة التي أحدثتها مع طبيعة تلك الاداة بحيث لا يصعب الملائمة والتوفيق بين الإصابات التي وردت بالتقرير الطبي وبين نوع الأداة المستخدمة في ضرب المجني عليه وفي هذه الحالة  فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل  عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حلوان سنتر تعليمي

مواد متعلقة

الحكم على منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية 29 يناير الجاري

اليوم، أولى جلسات محاكمة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
ads

الأكثر قراءة

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

منوعات

المزيد

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية