القبض على مدرس ضرب تلميذا داخل سنتر تعليمي في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس قام بضرب تلميذ داخل سنتر تعليمي بمنطقة حلوان بسبب إجابته على سؤال دون الإذن منه.

تلقت مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أسرة طالب اتهمت فيه مدرس بالاعتداء على نجلهم الطالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء تلقيه حصة داخل سنتر تعليمي في حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أجاب على سؤال دون إذن المدرس فقام الأخير بالاعتداء عليه بالضرب أمام زملائه داخل السنتر التعليمي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المدرس المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشرح مصدر قضائي عقوبة الضرب قائلا: نصت عليها المادة 242 من قانون العقوبات والتي تعاقب في فقرتها الأولى بالغرامة إن كان الاعتداء دون أداة أما إن كان باستعمال أداة ولم يشترط القانون نوع الأداة او حجمها او اذا كانت بالفعل معدة لغرض الضرب بل يكتفي بكونها أداة تصلح للضرب وتتوافق النتيجة التي أحدثتها مع طبيعة تلك الاداة بحيث لا يصعب الملائمة والتوفيق بين الإصابات التي وردت بالتقرير الطبي وبين نوع الأداة المستخدمة في ضرب المجني عليه وفي هذه الحالة فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

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