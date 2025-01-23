بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن طواقمها نجحت في إخماد حريق مفتوح في مستودع على طريق فولوكولامسك السريع في مدينة كلين بالقرب من موسكو.

طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا في مستودع قرب موسكو

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيانها: "تم الإعلان عن إخماد الحريق المفتوح في موقع الحادث"، وأضاف أن فرق الإطفاء تقوم حاليا بتبريد الموقع وتفكيك الهياكل المحترقة.

لم يتم الإبلاغ عن ضحايا في الحريق

واشتعلت النيران في مستودع على طريق فولوكولامسك السريع، وبلغت مساحة الحريق 10 آلاف متر مربع، وشارك في إخماده أكثر من 40 إطفائيا و12 آلية.

ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا بين المدنيين جراء الحريق.

ويذكر أنه في 10 يناير الجاري، اشتعلت النيران في حظيرة معدنية تبلغ مساحتها 2.1 ألف متر مربع في بلدة بيرفومايسكي قرب موسكو، وفي 11 يناير، أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية أنه تم إخماد الحريق في المستودع بالكامل.

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