أول قرار من النيابة في حادث حريق سيارة شقيق عمرو دياب

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات في اشتعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب أثناء توقفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وذلك عقب إلقاء مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين.

انتقلت النيابة لموقع حريق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب لمعاينته للوقوف علي ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم

القبض على 3 أشخاص قاموا بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص قاموا بإحراق سيارة شفيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أمام منزل سائقه بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف الملابسات حول الواقعة، من خلال جمع التحريات والمعلومات وفحص كاميرات المراقبة، وتحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص ألقوا مادة مشتعلة على سيارة ملاكي، ملك شقيق المطرب عمرو دياب، مما أسفر عن احتراقها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، واتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.