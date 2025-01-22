الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

تسيير حركة مرور السيارات بطريق حلوان بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى، فيتو

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن القاهرة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي  المركبات على الطريق الأوسطي بحلوان، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص في  زحام مروري بالطريق وتم  سحب السيارة المقلوبة ونقل 7 أشخاص أصيبوا بالحادث الي المستشفى العام.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

 

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق الإسكندرية الصحراوي بالادارة العامة للمرور الحريق إدارة المرور الحركة المرورية زحام مروري الطريق الاوسطي

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