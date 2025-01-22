الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

زحام مروري بسبب انقلاب مقطورة على الطريق الدائري ووقوع مصابين

انقلاب سيارة مقطورة
انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الدائري، فيتو

يشهد الطريق الدائري في اتجاه الواحات زحام مروري بسبب حادث انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الدائري وانتقلت الخدمات المرورية وقوات البحث الجنائي مدعومة بسيارة الإسعاف لنقل المصابين وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووقوع مصابين علي الطريق الدائري اتجاه الواحات.

 

وجار تحرير المحضر 

 

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق دهشور بالجيزة

وعلى جانب آخر كانت قد أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على وصلة طريق دهشور بالجيزة، وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الحادث.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وقوع الحادث، حيث توجهت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

 

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

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الواحات الطريق الدائري الخدمات المرورية

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