الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرارات العفو الأخيرة للرئيس السابق جو بايدن عن أفراد من عائلته.


وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد طُرحت عليَّ الفكرة العفو عن نفسي. قالوا لي: سيدي، هل تريد أن تعفو عن الجميع، بما في ذلك نفسك؟ فأجبت: لن أعفو عن أي أحد. نحن لم نفعل شيئًا خاطئًا".


واعتبر ترامب أنه من المحزن والمضحك في آن واحد أن بايدن لم يعفُ عن نفسه على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة له.


في الأول من ديسمبر، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًّا يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبررًا قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفًا إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".


وفي يومه الأخير في المنصب يوم الاثنين، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهم من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسيًّا".

كما شملت قرارات العفو مسؤولين أمريكيين اعتقد أنهم قد يواجهون "انتقامًا" بعد مغادرته البيت الأبيض، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي والمستشار الطبي السابق أنتوني فاوتشي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات العفو جو بايدن قناة فوكس نيوز التهرب الضريبى هانتر جيمس بايدن فاليري بايدن البيت الأبيض رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي المستشار الطبي السابق أنتوني فاوتشي
ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر

شبورة كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا

منوعات

المزيد

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية