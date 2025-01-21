الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

في ما يشبه الانتقام من قرار  الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أعلن الرئيس الحال  دونالد ترامب أنه أقال الجنرال السابق مارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية.

وأوضح ترامب في تعليق على منصته تروث سوشيال اليوم الثلاثاء أن فريقه يعمل على إقالة أكثر من ألف موظف تم تعيينهم خلال عهد بايدن.

كما أشار إلى أن تلك الإقالات تأتي بسبب عدم توافق هؤلاء الموظفين مع رؤيته "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وفق تعبيره

فيما كشف عدد من الجمهوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإقالات شملت الشيف الشهير خوسيه أندريس والجنرال مارك ميلي

عفو بايدن عن ميلي


أتت تصريحات ترامب بعد ساعات على إصدار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أمس الاثنين، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وذلك في استخدام غير عادي لسلطاته الرئاسية في ساعاته الأخيرة للحماية من "انتقام محتمل" من قبل إدارة ترامب المقبلة.

مارك ميلي 
مارك ميلي 

وجاء قرار بايدن بعدما حذر ترامب من قائمة أعدها مسبقا مليئة بمن ناصبوه العداء سياسيا أو سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

فيما أكد الرئيس السابق أنه لا ينبغي اعتبار قرارات العفو هذه على أنه اعتراف بتورط أي فرد في أي مخالفة، داعيًا إلى عدم إساءة تفسيرها.

يشار إلى أن فاوتشي كان شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لنحو 40 عام، ومن بينها خلال فترة ولاية ترامب.

كما شغل لاحقا منصب كبير المستشارين الطبيين لبايدن حتى تقاعده في عام 2022.وساعد في تنسيق عملية تصدي البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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أنتوني فاوتشي

إلا أنه أثار غضب ترامب عندما قاوم مفاهيمه للصحة العامة غير المختبرة.

ليتحول منذ ذلك الحين هدفا للكراهية والانتقادات اللاذعة من حزب الجمهوريين، الذين ألقوا باللوم عليه في تفويضات استخدامات قناع الوجه (الكمامة) وغيرها من السياسات التي اعتقدوا أنها تنتهك حقوقهم، حتى مع وفاة مئات الآلاف من الأشخاص.

فيما وصف ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، ترامب بأنه فاشي وقام بتفصيل سلوكه حول التمرد المميت في 6 يناير.

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الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دونالد ترامب مارك ميلي أمريكا

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