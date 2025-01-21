الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

بسبب نجل بايدن، ترامب يصدر أوامر تستهدف جون بولتون ومسؤولين أمنيين

ترامب
ترامب

طالت أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذية موظفي أجهزة أمنية بخصوص محتويات مثيرة للجدل في كمبيوتر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق، كما شمل القرار أيضا المستشار الأمني السابق لترامب، جون بولتون.

أمر تنفيذي لترامب يستهدف جون بولتون ومسؤولين أمنيين

وينص الأمر التنفيذي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، على حرمان هؤلاء الموظفين من الوصول إلى البيانات السرية.

سحب جميع التصاريح الأمنية الحالية من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات

وجاء في نص القرار: "يأمر هذا القرار بسحب جميع التصاريح الأمنية الحالية من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات الذين شاركوا في تنسيق سياسي مضلل وغير لائق مع حملة بايدن الرئاسية عام 2020."

يُذكر أنه في أكتوبر 2020، صرح عدد من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية والوزارات العسكرية، في رسالة نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، بأن المنشورات الإعلامية لمراسلات هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، كانت مرتبطة بعملية روسية للتضليل.

وقالوا في رسالتهم: "روسيا قد تؤثر من خلالها على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية لعام 2020."

بالإضافة إلى ذلك، يحرم الأمر التنفيذي المذكور المستشار الأمني السابق لترامب، جون بولتون، من الوصول إلى البيانات السرية.

وكان بولتون قد نشر مذكرات بعد إقالته من البيت الأبيض في عام 2019، تضمنت معلومات سرية، مما تسبب، وفقا للأمر التنفيذي، في إلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

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