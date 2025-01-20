الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن يعفو عن أفراد من عائلته قبل دقائق من انتهاء ولايته

بايدن
بايدن

قبل دقائق من انتهاء ولايته، الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر عفوا عن عدد من أفراد عائلته.

ووفقا لوثيقة العفو، التي نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن بايدن عفا عن شقيقه جيمس بايدن، وزوجة أخيه سارة بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز وصهره جون ت. أوينز وشقيقه فرانسيس بايدن.

وحسب الوثيقة، فإن بايدن يعفو عن أشقائه وأصهاره عن "أي جرائم غير عنيفة ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبوها أو شاركوا فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى تاريخ هذا العفو".

 

ملاحقات قضائية

وفي وقت سابق الإثنين، أصدر بايدن عفوا عن عدد من الأشخاص، تحسبا لصدور قرارات ضدهم من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وعفا بايدن عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول؛ في استخدام استثنائي للسلطة الرئاسية، في مواجهة "الانتقام" المحتمل من جانب ترامب، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتعليقا على قراره، قال بايدن إنهم "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

وتابع، في بيان: "أؤمن بسيادة القانون، وأنا متفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية ستسود في النهاية على السياسة".

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