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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية.

ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسئولين، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت نحو 1500 جندي لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أمر ترامب.

جدير بالذكر أنه في الساعات الأولى لتوليه منصبه بعد حفل تنصيبه يوم الإثنين الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي ببدء إجراءات تغيير تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي". ووفقًا لوثيقة القرار، سيكون على وزير الداخلية الأمريكي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير التسمية في غضون 30 يومًا.

وذكر البيت الأبيض على موقعه الرسمي أن هذه الخطوة ستكرم "عظمة أمريكا".

وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم: "في الولايات المتحدة يسمونه الخليج الأمريكي، ولكن بالنسبة للمكسيكيين وللعالم سيظل اسمه خليج المكسيك"، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.

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