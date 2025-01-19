أخبار الحوادث اليوم: متسول ينهي حياة أمين شرطة في عابدين.. تطورات خناقة مدرسة التجمع وقرارات النيابة العامة.. أحمد شوبير في نيابة روض الفرج

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 طالبات للتعدى على كرما ضحية خناقة مدرسة التجمع.

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "فدا مصر" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى 73.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على رجل أعمال “ ر. ح.ر” متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة.

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، وألقى رجال المباحث القبض على طرفى الواقعة.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال بعض من الطالبات من مصوري واقعة الاعتداء على طالبة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تاجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية؛ لجلسة 17 فبراير المقبل.

أنهى متسول مختل نفسي، حياة أمين شرطة، طعنا بسكين فى منطقة عابدين، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة وسام شعيب “طبيبة كفر الدوار” بتهمة بث فيديوهات مخالفة لميثاق عملها الطبي لجلسة 2 فبراير المقبل.

استمعت نيابة روض الفرج إلي أقوال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء ض. ب، ون. ا، بنشر بوستات تحتوي علي صورته الشخصية وعبارات سب وقذف وتشويه لسمعته، وأمرت بصرفه من سراي النيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.