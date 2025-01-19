الأحد 19 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: متسول ينهي حياة أمين شرطة في عابدين.. تطورات خناقة مدرسة التجمع وقرارات النيابة العامة.. أحمد شوبير في نيابة روض الفرج

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

خناقة مدرسة التجمع، القبض على 3 طالبات بتهمة التعدي على زميلتهن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على  3 طالبات للتعدى على كرما ضحية خناقة مدرسة التجمع.

 

فدا مصر وأبطال وأسود أبرزها، الداخلية تنتج أغاني وطنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 (فيديو)

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "فدا مصر" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى 73.

 

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على رجل أعمال “ ر. ح.ر”  متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة.

 

 

مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، وألقى رجال المباحث القبض على طرفى الواقعة.

 

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 5590 بطاقة رقم قومي و24571 شهادة مميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

 

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال بعض من الطالبات من مصوري واقعة الاعتداء على طالبة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

 

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ”رشوة وزارة الرى” لـ 17 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تاجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية؛ لجلسة 17 فبراير المقبل.

 

متسول ينهي حياة أمين شرطة بمنطقة عابدين

أنهى متسول مختل نفسي، حياة أمين شرطة، طعنا بسكين فى منطقة عابدين، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لـ 2 فبراير

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة وسام شعيب “طبيبة كفر الدوار” بتهمة بث فيديوهات مخالفة لميثاق عملها الطبي لجلسة 2 فبراير المقبل.

 

استدعاء أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة سب وقذف أحمد شوبير

استمعت نيابة روض الفرج إلي أقوال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء ض. ب، ون. ا، بنشر بوستات تحتوي علي صورته الشخصية وعبارات سب وقذف وتشويه لسمعته، وأمرت بصرفه من سراي النيابة. 

 

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