مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، وألقى رجال المباحث القبض على طرفى الواقعة.

مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسيوط

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية باحدى قرى مركز أبنوب وأسفر الحادث عن مقتل شخص واصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى أبنوب المركز، وتمكنت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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