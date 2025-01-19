متسول ينهي حياة أمين شرطة بمنطقة عابدين

أنهى متسول مختل نفسي، حياة أمين شرطة، طعنا بسكين فى منطقة عابدين، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء متابعة أمين شرطة للحالة الأمنية فى منطقة عابدين، حيث شاهد شخصا تبين أنه متسول نائمًا فى إحدى الحدائق، وعندما حاول فرد الأمن إيقاظه من النوم، طعنه بالسكين، مما أسفر عن وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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