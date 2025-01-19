الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

استدعاء أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة سب وقذف أحمد شوبير

الإعلامي احمد شوبير
الإعلامي احمد شوبير

استمعت نيابة روض الفرج إلي أقوال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء ض. ب، ون. ا، بنشر بوستات تحتوي علي صورته الشخصية وعبارات سب وقذف وتشويه لسمعته، وأمرت بصرفه من سراي النيابة. 

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء القائمين بنشر العبارات.

كانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الإعلامي أحمد شوبير يتهم فيه عددا من الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبه وقذفه.

وأضاف المبلغ أن أصحاب هذه الحسابات نشروا صورا له مصحوبة بعبارات اعتبرها سبا وقذفا.

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نيابة روض الفرج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أحمد شوبير

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