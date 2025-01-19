الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

ضبط سائق شركة نقل ذكي اعتدى على سيدة في البساتين

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة بشركة للنقل الذكي لتعديه عليها بالسب بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكي" لتعديه عليها بالسب اعتراضًا على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى.

 

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وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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