الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

خناقة مدرسة التجمع، القبض على 3 طالبات بتهمة التعدي على زميلتهن

القبض على 3 طالبات
القبض على 3 طالبات للتعدى على كرما ضحية خناقة مدرسة التجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على  3 طالبات للتعدى على كرمة ضحية خناقة مدرسة التجمع.

 

القبض على 3 طالبات للتعدى على كرما ضحية خناقة مدرسة التجمع

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كرما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

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واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالبة على راحة لمدة أسبوعين.

و تحفظت نيابة القاهرة الجديدة، على  ٦ مقاطع فيديو صورت من خلال هواتف بعض الطالبات خلال واقعة الاعتداء على طالبة التجمع وذلك لتفريغها وكشف ملابسات الحادث. 

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة وجاء كالتالي: 

  • اسم المريض: كرمة أحمد
  • تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧
  • التشخيص: شرخ  بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

تحريات المباحث 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية 

أصدر وزير التربية والتعليم  عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري

كما تضمنت القرارات؛ فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، وفصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين

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