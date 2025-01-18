استعجال تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة إصابة طالبة بمدرسة دولية في القاهرة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على طالبة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وقالت أسرة المجنى عليها فى تصريحات خاصة لـ“فيتو” بإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر فى قسم شرطة التجمع الخامس.

وأوضحت أسرة المجنى عليها، أن ابنتهم كرمة تعرضت للضرب المبرح، وإصابات فى أنحاء متفرقة من جسدها ما أدى إلى حدوث شرخ فى عظام الأنف.

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة.

اسم المريض: كرمة أحمد

تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

كدمات وكسر في عظام الأنف

وأوضح التقرير الطبى أن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية في المرور من ممر المدرسة.

التحريات تكشف سبب مشاجرة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس

وأضاف التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليها وطالبة أخرى فى بداية ممر المدرسة، طلبت الأخيرة من الطالبة المجنى عليها أن تتوقف فى مكانها لحين مرورها هى من أمامها أولا.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليها رفضت طلبها وتركتها، وسارت فى ممر المدرسة ما أثار غضبها ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن الأخيرة استعانت بشقيقتها واعتديا على المجني عليها بالضرب المبرح مما أسفر عن إصابتها.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها، مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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