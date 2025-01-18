السبت 18 يناير 2025
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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

نتائج حملات مرورية
نتائج حملات مرورية علي الطرق الصحراوية،فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين بالطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1015 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 33 دراجة نارية مخالفة، 56 مخالفة موقف عشوائى، 94 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،.


وتوصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية القاهرة والجيزة
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