تحرير 28 ألف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات أعلى الطرق السريعة

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 28 ألفا و504 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 16 ألفا و556 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1628 مخالفة السير بدون تراخيص، و18 مخالفة موقف عشوائي، و1042 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفات لشروط التراخيص و15 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

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