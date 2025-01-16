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التعليم تعلن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة لطلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتقدمين لأداء الامتحان، حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

 

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤


ويأتي الإعلان طبقا للإجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام  الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

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