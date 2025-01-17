إصابة شخص فى حادث تصادم بمصر الجديدة

أصيب شخص فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بمنطقة مصر الجديدة.

حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية فى مصر الجديدة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارتين وسيدة وشخص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال سير السيارة النقل اصطدمت بدراجة نارية مما نتج عنه إصابة قائدها وفرار قائد السيارة النقل.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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