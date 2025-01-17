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حوادث

التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالبساتين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أعلى محور حسب الله الكفراوي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كان  قسم شرطة البساتين، تلقى إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى محور حسب الله الكفراوي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي في الاتجاه القادم من طريق الأوتوستراد اتجاه المقطم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثث الضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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نيابة البساتين محور حسب الله الكفراوي قسم شرطة البساتين النيابة العامة

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