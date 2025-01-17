التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالبساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أعلى محور حسب الله الكفراوي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى محور حسب الله الكفراوي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي في الاتجاه القادم من طريق الأوتوستراد اتجاه المقطم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثث الضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.