الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

حريق سيارة بأطفيح، وتنك البنزين السبب

حريق سيارة والحماية
حريق سيارة والحماية المدنية تغمدها في الإسكندرية، فيتو

نشب حريق بسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح  بالجيزة.

 وتمكنت قوات الدفع بقوات الحماية المدنية، من السيطرة  علي الحريق.

وكانت قد أشارت التحريات الاولية أن سبب الحريق انفجار تنك البنزين.

تلقت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في سيارة أجرة بالطريق الصحراوي في العياط، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى مكان السيارة وسيطرت على الحريق.

 

السيطرة على حريق نشب بسيارة مسؤول بدهشور

وفي سياق آخر تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بسيارة مسؤول بإحدى شركات الحراسات الشهيرة بوصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة على طريق وصلة دهشور.

 

 وانتقلت  قوات الأمن على الفور لمكان الواقعة وتبين من الفحص اشتعال السيارة بسبب حدوث انفجار في تنك البنزين واصابة قائدها الذي تم نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، بعدما تمكنت الحماية المدنية من إخراجه وإنقاذه وسحب السيارة لإدارة مرور الجيزة عقب السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجار العرض علي النيابة العامة.

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العجمي شرطة النجدة الحماية المدنية

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