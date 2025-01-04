معظمهم من النساء والأطفال، أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

أسفر حادث التصادم الذى وقع بطريق الإسماعيلية السويس، بين سيارة نصف نقل وسيارة ملاكي عن إصابة كل من:

شادية حسين محمود 16 عاما مصابة بكدمات وسحجات مقيمة بفنارة في الإسماعيلية، آية مبروك محمد 12 كدمات وسحجات، محمد حسين محمود 12 عاما جرح 3 سم بالراس، أحمد محمد سليم 3 كدمات وسحجات، مكة رمضان سليم 3 كدمات وسحجات، وبسنت رمضان رجب 9 كدمات وسحجات، وبسمة حسين رمضان 11 عاما كدمات وسحجات.



أسماء باقي المصابين في حادث التصادم بطريق الإسماعيلية السويس

بالإضافة إلى إصابة رحاب حسين محمود 13 سنة كدمات وسحجات، ومني عبد القادر عبد الرحمن فنارة 44 جرح بالشفة العلوية + كدمات بالجسم، ودعاء حسين محمود فنارة في الإسماعيلية يبلغ من العمر 23 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج + اشتباه نزيف بالصدر، وفارس محمد سليم 24 كدمات وسحجات، ومني رضا محمد سليم فنارة 3 كدمات وسحجات، ومحمد شحتة علي 40 اشتباه ما بعد الارتجاج + اشتباه كسر بالضلوع، وحسين محمود حسن 48 اشتباه ما بعد الارتجاج + جرح 3 سم بالجبه، ومجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر حوالى 35 توقف بالقلب والتنفس وتم عمل إنعاش قلب رئوي، وحبيبة عبد الرحمن بسيوني 19 سحجات، وشهد محمد شحاتة 19 اشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمد سليم حسن 60 عاما كدمة بالصدر + اشتباه نزيف بالصدر، ومنال السيد عبد الحميد 54 اشتباه ما بعد الارتجاج + جرح بالوجه 10 سم ورمضان ايبه رمضان 14 كدمات وسحجات، وعمرو سالم محمود فنارة 16 كدمات وسحجات.

وكان 21 شخصا أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل كانت تقل عمالا وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام محطة وقود الوطنية بفنارة في نطاق مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

ما أسفر عن إصابة 21 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع مرفق الإسعاف في الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 21 شخصا بإصابات مختلفة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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