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50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

مع اقتراب ليلة رأس السنة، يتحول القلق من القيادة تحت تأثير الكحول إلى هاجس يسيطر على الفرنسيين،  حيث تُظهر الإحصائيات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الذين يخشون وقوع  حوادث الطرق بسبب الكحول، في وقت لا تزال الكؤوس جزءًا رئيسًا من احتفالات رأس السنة.

مخاوف من حوادث الطرق في احتفالات رأس السنة 

ووفقًا لاستطلاع أجرته جمعية الوقاية من حوادث الطرق بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر الجاري، أعرب 42% من الفرنسيين عن خشيتهم من حوادث السير المرتبطة بالكحول خلال  ليلة رأس السنة. 

 وعلقت صوفي سانتين، المديرة العامة الجديدة للجمعية، في مؤتمر صحفي قائلة: "قبل 3 سنوات، كانت هذه النسبة حوالي 20%، لكنها تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة".

الجمعية، التي تحتفل بمرور 75 عامًا على تأسيسها هذا العام، تركز على تعزيز الوعي بخطورة القيادة تحت تأثير الكحول، لا سيما في ليلة احتفالات سان سيلفستر، وذلك ضمن حملتها السنوية الخامسة عشرة للتوعية. وتكشف البيانات الصادرة عن المرصد الوطني لأمان الطرق لعام 2023 أن 29% من الحوادث المميتة تشمل سائقين تحت تأثير الكحول، وأن 65% من هذه الحوادث تحدث ليلًا، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

العادات الاحتفالية والقلق المتزايد

أشار الاستطلاع إلى أن 21% من الفرنسيين يخططون لاستخدام سياراتهم للتنقل ليلة رأس السنة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة الطرق، خاصة أن 78% من المشاركين أكدوا أن الكحول سيظل حاضرًا على موائد احتفالاتهم. 

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