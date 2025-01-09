فتح طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات

فتحت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بعد غلقه فجر اليوم الخميس تفاديًا لوقوع حوادث.

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق تنظيم حركة المركبات ومتابعة الحالة المرورية لمنع أي عوائق تعوق حركة سير السيارات والتعامل الفوري مع الحوادث والاستجابة السريعة لأي استغاثات.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000 .

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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