الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فتح طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات

فتح الطريق الصحراوي
فتح الطريق الصحراوي بعد غلقه بسبب الشبورة، فيتو

 فتحت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة  طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بعد غلقه فجر اليوم الخميس تفاديًا لوقوع حوادث.

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق تنظيم حركة المركبات ومتابعة الحالة المرورية لمنع أي عوائق تعوق حركة سير السيارات والتعامل الفوري مع الحوادث والاستجابة السريعة لأي استغاثات.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

فئات يحق لها حمل سلاح ناري بدون رخصة

تحرير 1500 مخالفة تجاوز سرعات وقيادة بدون تراخيص بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي الخدمات المرورية الحالة المرورية

مواد متعلقة

فئات يحق لها حمل سلاح ناري بدون رخصة

تحرير 1500 مخالفة تجاوز سرعات وقيادة بدون تراخيص بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

فريق بحث لكشف غموض اختفاء طفلين بعد انقطاع الكهرباء بالشرابية

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة طالب ملقاة من أعلى سطح بالهرم

فريق بحث لضبط المتهم في تعطيل حركة القطارات بمنشأة القناطر

بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

معاينة تصويرية لموقع حريق شقة أم دينار بمنشأة القناطر

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو
ads

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

على طريقة فيلم زهايمر، ماذا فعل بشار الأسد بأبيه قبل أن يصبح رئيسًا، تفاصيل صادمة

أخبار مصر: بشرى عن حجم التضخم بمصر، رسالة وزير الصحة للأطباء بسبب نقص الدواء، كارثة في أثيوبيا، قصة العثور على عقرب داخل رغيف خبز

قرار جمهوري بشأن اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 يناير 2025

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فواتير شهر ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024 إلى 23.4%

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية