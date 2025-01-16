فريق بحث لكشف ملابسات واقعة إصابة 7 تلاميذ في الهرم

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة إصابة 7 تلاميذ سقطوا نتيجة التدافع بمدرسة ابتدائي بالهرم حال مغادرتهم المدرسة عقب انتهاء امتحانات نصف العام.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدرسة للوقوف علي الأسباب.

وكان قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغ من هيئة الإسعاف إخطارا يفيد بإصابة طلاب في أحدي مدارس الهرم للصف الابتدائي.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين إصابة تلاميذ بإحدى مدارس الهرم بسبب التدافع أثناء مغادرتهم المدرسة عقب انتهاء أداء امتحانات نصف العام بالصف الابتدائي.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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