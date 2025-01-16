الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات واقعة إصابة 7 تلاميذ في الهرم

إصابة 7 تلاميذ بالصف
إصابة 7 تلاميذ بالصف الابتدائي بالهرم، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة إصابة 7 تلاميذ سقطوا نتيجة التدافع بمدرسة ابتدائي بالهرم حال مغادرتهم المدرسة عقب انتهاء امتحانات نصف العام.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدرسة للوقوف علي الأسباب.

وكان قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغ من هيئة الإسعاف إخطارا يفيد بإصابة طلاب في أحدي مدارس الهرم للصف الابتدائي.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين إصابة تلاميذ  بإحدى مدارس الهرم بسبب التدافع أثناء مغادرتهم  المدرسة عقب انتهاء أداء امتحانات نصف العام بالصف الابتدائي.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

غلق 22 محلا تجاريا وتحرير 25 محضر مخالفة في الجيزة

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة مكبرة بأبو النمرس والحوامدية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمدرسة ابتدائي امتحانات نصف العام اجهزة الامن بالجيزة

مواد متعلقة

غلق 22 محلا تجاريا وتحرير 25 محضر مخالفة في الجيزة

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة مكبرة بأبو النمرس والحوامدية

رجل أعمال يتهم بلوجر شهيرة بالخيانة في التجمع

التحفظ علي سائق سيارة بتهمة إصابة 8 أشخاص في منشأة القناطر

خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين وشروط استلامها بالمنزل

ماس كهربائي بأحد الأجهزة الطبية سبب حريق عيادة فيصل (صور)

تحويلات مرورية بالطريق الأوسطي بعد حادث تصادم 20 سيارة

اندلاع حريق داخل عيادة بمنطقة الطوابق في فيصل
ads

الأكثر قراءة

الفرح تحول إلى مأتم، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالغربية

الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

تصل للصقيع، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس 16-01-2025

بعد موافقة البرلمان، تفاصيل ضوابط التصرف في أموال المتهم

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

من «حضن أبو إسماعيل» إلى إدلب السورية، معلومات كاملة عن الهارب أحمد المنصور

هل يمكن الشفاء من نزلة البرد دون تناول المضادات الحيوية

شبورة تصل لحد الضباب، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

منوعات

المزيد

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية