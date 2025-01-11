موعد محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

حددت نيابة المرج 20 يناير الجاري، لنظر جلسة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للسرقة، وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.



واعترف المتهمان بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد تتبعهما خط سير قائدى المركبات، ثم القيام بسرقة سياراتهم وبيعها بأقل الأثمان من أجل التحصل على الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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