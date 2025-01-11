السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حددت نيابة المرج 20 يناير الجاري، لنظر جلسة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.


كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للسرقة، وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.


واعترف المتهمان بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد تتبعهما خط سير قائدى المركبات، ثم القيام بسرقة سياراتهم وبيعها بأقل الأثمان من أجل التحصل على الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين في سرقة سائق توك توك بالإكراه بمنشأة ناصر

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات
ads

الأكثر قراءة

أسعار عمرة رمضان 2025

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان العربي سهل والتابلت مفتحش مع بعض الطلاب (فيديو)

توفي في حادث مروري أليم، حكاية الشاب إسماعيل أبو حمدة "شهيد لقمة العيش"

أول رد من الأطباء بشأن عقوبة الغرامة في القضايا المهنية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك المركزي

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 11 يناير 2025

منوعات

المزيد

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية