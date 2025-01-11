المشدد 10 سنوات لسائق نقل بتهمة القتل الخطأ في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق نقل بالسجن المشدد 10سنوات لاتهامه بالقتل الخطأ حيث صدم بسيارته مواطن أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه بمنطقة المرج.

وتلقت الاجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق العام ومصرع شخص.



وبالتوجه للمكان المعلوم تم الكشف عن اصطدام سيارة نقل بالمجني عليه ما أودى بحياته وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن السائق كان يقود السيارة بسرعة زائدة مما تسبب في دهس مواطن.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل الخطأ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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