الاستماع لأقوال أسرة سيدة سقطت من الطابق السادس بالطالبية

طلبت نيابة الطالبية الاستماع لأقوال أسرة سيدة سقطت من الطابق السادس ولقيت مصرعها بمنطقة الطالبية.

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت سقطت من الطابق السادس

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

سقوط سيدة من الطابق السادس

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن السيدة سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

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