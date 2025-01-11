السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال أسرة سيدة سقطت من الطابق السادس بالطالبية

إسعاف
إسعاف

طلبت نيابة الطالبية الاستماع لأقوال أسرة سيدة سقطت من الطابق السادس ولقيت مصرعها بمنطقة الطالبية.

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت سقطت من الطابق السادس 

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

سقوط سيدة من الطابق السادس 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس  بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن السيدة  سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطالبية سيدة الطالبية أمن الجيزة نيابة الطالبية اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات مراقبة في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة شقتها بالطالبية

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية وفرق الإنقاذ النهري تبحث عن ناجين
ads

الأكثر قراءة

أسعار عمرة رمضان 2025

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان العربي سهل والتابلت مفتحش مع بعض الطلاب (فيديو)

توفي في حادث مروري أليم، حكاية الشاب إسماعيل أبو حمدة "شهيد لقمة العيش"

أول رد من الأطباء بشأن عقوبة الغرامة في القضايا المهنية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك المركزي

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 11 يناير 2025

منوعات

المزيد

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية