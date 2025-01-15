تعليم الشرقية: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محمد رمضان غريب ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـمحافظة الشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024 م / 2025 م.

واضاف ان غدا الخميس الموافق 16 يناير 2025 بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد التي تضاف للمجموع وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 م حسب الجدول المقرر والمعتمد من محافظ الشرقية وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الشرقية بلغ عدد الطلاب 149285 طالب وطالبة موزعين علي 818 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية طلاب الشهادة ان عدد طلاب الاعدادية العامة ( 142855 ) وعدد طلاب الشهادة الإعدادية رسمي لغات ( 4436 ) وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الرياضية ( 256 )كما ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية ( 115 ) وطلاب الشهادة الاعدادية المهنية ( 1563) وطلاب الشهادة الإعدادية الأمل (50) بالإضافة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية النور( 15 ) بالاضافة الى 4 طلاب مستشفي 57357.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن المهندس حازم الأشموني "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة ونشر هذه التعليمات علي صفحات المدارس والإدارة لتوعية الطلاب بعقوبة الغش وحيازة التليفونات المحمولة.

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وشدد وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لمعالي وزير التربية والتعليم

وأكد ضرورة توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وقال أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة كذلك الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

التنسيق مع الأمن والصحة والتأمين الصحى

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأكد وكيل أول الوزارة على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية

وناشد محمد رمضان وكيل أول الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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