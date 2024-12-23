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وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

 تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية، انضباط سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد هاشم الرفاعي الإعدادية بنات ومدرسة انشاص الرمل الإعدادية بنين بإدارة بلبيس التعليمية، وذلك  بحضور وفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية. 

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 وتابع رمضان  فصول المدارس واطمأن على انتظام الدارسة وانتظام العمل داخل المدرستين   وناقش واختبرالطلبة والطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية  وتابع  عقد الاختبارات التجريبية للشهادة الاعدادية واشاد بارتفاع نسب حضور الطالبات. 

تحليل نتائح اختبار شهر نوفمبر 

 ووجه وكيل أول الوزارة  تعليماته بتحليل نتائج اختبار شهر نوفمبر  لجميع الصفوف الدراسية مع إعداد خطة  لوضع برامج علاجية للطالبات  المتأخرات دراسيا والاستعداد لعقد اختبارات النقل لنصف العام الدراسي ثم تفقد سيادته غرفة التربية الفنية وأشاد بالأعمال الفنية للطالبات والطلاب.

وأكد على ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم  بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية  وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن. 

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الاشادة بالطلبة والطالبات ونسبة الحضور

ثم تفقد  فناء المدارس  وأشاد بممارسة الطالبات والطلاب  للأنشطة الرياضية وشدد علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي بالتأكد من مغادرة جميع الطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة. 

وفي ختام زيارته وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدرستين وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم في خدمة العملية التعليمية وارتفاع نسبة الحضور.

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ادارة بلبيس التعليمية محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية وفاء طلبة مديرة ادارة بلبيس التعليمية مدرسة الشهيد هاشم رفاعى مدرسة الاعدادية بنين

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