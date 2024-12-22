وكيل تعليم الشرقية يفتتح معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلى

افتتح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية معرض توجيه عام التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية والمُقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين بإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الدكتور كامل الشناوى مستشارالمجال الصناعى بالوزارة

جاء ذلك بحضور دعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بالمديرية والدكتور كامل الشناوي مستشار مادة المجال الصناعي بوزارة التربية والتعليم والدكتورهشام سرايا موجه عام مادة التربية الفنية وسوزان جورجي موجه عام الاقتصاد المنزلي والين وديع موجه عام التربية الموسيقية.

السلام الجمهورى فى بداية الافتتاح

وأيضا عدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية والموسيقية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية بالتربية والتعليم حيث بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري وتقديم كورال التربية الموسيقية لعدد من الأغاني الوطنية بالإضافة نال إعجاب واستحسان الحضور.

تفقد رمضان جميع محتويات المعرض

ثم تفقدمحمد رمضان ومرافقوه معرض النتائج والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والذي يضم المفروشات والمنتجات اليدوية ومنتجات مستوحاة من البيئة وكذلك تفقد معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل والاطلاع وكذلك بعض مجسمات عن انجازات الرئيس ونماذج للمشروعات القومية الكبرى المنفذة علي مستوي الجمهورية.

المعرض يضم منحوتات وورق بردى

كما حرص وكيل اول الوزارة على تفقد أقسام معرض التربية الفنية والذي يضم اشغال فنية - مشغولات من الخزف والمعدن - منحوتات - ورق البردي - نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفه بأشكال فنية مختلفة - الجداريات والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل.

تنمية مواهب وقدرات الطلاب

وأشاد وكيل أول الوزارة بالجهد المبذول من التوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية لتنمية مواهب وقدرات الطلاب ممن لديهم موهبة الإبداع في الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزة مؤكدا علي حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي دعم ورعاية الطلاب والطالبات الموهوبين في مختلف الأنشطة التربوية.

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