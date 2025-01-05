الأحد 05 يناير 2025
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وكيل تعليم الشرقية يتابع سير الامتحانات بإدارة الإبراهيمية

تعليم الشرقية:رمضان
تعليم الشرقية:رمضان تابع الامتحانات بادارةالابراهيمية -فيتو

تفقد اليوم الأحد، محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعمال الامتحانات بإدارة الإبراهيمية التعليمية وذلك بحضور توحيدة عبد المقصود مدير عام إدارة الإبراهيمية التعليمية.

تعليم الشرقية يتابع امتحانات إدارة شرق الزقازيق

مدرستى الترعة الحدية الابتدائية والاعدادية 

 حيث تابع امتحانات النقل  للفصل الدراسي الأول للمواد التي لا تضاف للمجموع للاطمئنان علي سير وانتظام الامتحانات للفترة  الأولي وذلك بلجان مدرستي الترعة الجديدة الابتدائية والترعة الجديدة الإعدادية واطمئن علي انتظام سير  امتحان مادة تكنولوجيا ict الفترة الاولي  للصف السادس الابتدائي وانتظام العمل داخل اللجان.

الصف الاول الاعدادى 

ثم تفقد لجان الصف الأول الاعدادي للاطمئنان على سير امتحان مادة التربية الفنية ووجه بضرورة توفيرالراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

التوقيع على تكت ورقة الاجابة 

 واطمئن رمضان علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب وشدد بضرورة مراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين علي تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة وتأمين كنترول المدرسة.

مدرسة الشهيد عبدالعزيز مصطفى بالحلوات 

ثم توجه لمتابعة انتظام وانضباط سير الامتحانات بمدرسة الشهيد  عبد العزيز مصطفي للتعليم الاساسي بقرية الحلوات وايضا اطمئن علي انتظام العمل داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الامراض.

مدرسة الحلوات الثانوية المشتركة 

ثم توجه  وكيل أول  الوزارة بالشرقية لمتابعة  سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية حيث تفقد  لجان مدرسة الحلوات الثانوية المشتركة حيث يؤدي طلاب  الصف الأول الثانوي العام مادة اللغة الفرنسية  فترة اولي وهي من  المواد التي لا تضاف للمجموع.

جودة طباعة الورقة الامتحانية 

 حيث اطمئن ايضا علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، وشدد بضرورة مراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين علي تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة وتأمين كنترول.

مدرسة ام المؤمنين الاعدادية بنات

واختتم زيارته التفقدية بمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات حيث تؤدي طالبات الصف الأول الاعدادي مادة التربية الفنية واطمئن علي انتظام سير العمل داخل اللجان.

وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

منع اصطحاب الموبايل بالامتحانات 

وشدد محمد رمضان وكيل اول  الوزارة علي عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطالبات أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة وأعطي تعليماته بتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحانات.

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محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية توحيدة عبدالمقصود مدير عام الادارة التعليمية بالابراهيمية أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الاول امتحان مادة التكنولوجيا

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