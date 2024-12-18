تعليم الشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس منيا القمح

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم انضباط سير العملية لمدرسة عزيز اباظة الإعدادية والثانوية بنات ومدرسة مدرسة الألفي الثانوية المشتركة بالاضافة الى مدرسة منيا القمح الثانوية التجارية وذلك فى حضور عبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية

رمضان يتفقد اربعة مدارس بمنيا القمح اليوم -فيتو

تفعيل مبادرة دهان وتجميل الجدران والفصول

حيث تفقد فصول المعامل والقاعات والمكتبات بتلك المدارس الاربعة واطمئن علي انتظام الدارسة وانتظام العمل داخلها كما ناقش واختبر الطالبات والطلاب فيما تم دراسته من المناهج الدراسية ثم تفقد معامل العلوم بالمدارس وأشاد بتفعيل مبادرة دهان وتجميل فصول والجدران بمدارس ادارة منيا القمح الاربعة التى زارها

تحليل نتائح اختبار شهر نوفمبر

وجه محمد رمضان وكيل اول الوزارة تعليماته بتحليل نتائج إختبار شهر نوفمبر لجميع الصفوف الدراسية مع إعداد خطة لوضع برامج علاجية للطالبات والطلاب المتأخرين دراسيا والاستعداد لعقد اختبارات النقل لنصف العام الدراسي

رمضان يتفقد اربعة مدارس بمنيا القمح اليوم -فيتو

رعاية الموهوبين فى جميع المواذ الدراسية

واكد وكيل أول الوزارة علي تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن ثم تفقد سيادته فناء المدرسة وأشاد بممارسة الطالبات للأنشطة الرياضية

التاكد من مغادرة جميع الطلاب والطالبات بعد انتعاء اليوم الدراسي

وشدد علي مديري ووكلاء المدارس والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدارس موجها تعليمات مشددة لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطالبات والطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية

رمضان يتفقد اربعة مدارس بمنيا القمح اليوم -فيتو

التواصل المستمر مع الطالبات والطلاب

بالاضافة الى التواصل المستمر مع الطالبات والطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطالبات بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية

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