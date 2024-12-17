الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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مدير تعليم الشرقية يتابع معايير اختيار رؤساء لجان امتحانات النقل والإعدادية

تعليم الشرقية: رمضان
تعليم الشرقية: رمضان يجتمع بمديرى عموم الإدارات والمديرية

ترأس محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـمحافظة الشرقية اجتماعا موسعا استهدف مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي العام والتطوير التكنولوجي وشئون الطلبة  ومديري المراحل التعليمية للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي العام ورئيس لجنة النظام والمراقبة ورئيس المطبعة السرية ومدير إدارة أمن المديرية 

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الاستعداد لاختيارات النقل والشهادة الإعدادية 

وذلك لاستعراض ومناقشة الاستعداد لاختبارات النقل واختبارات الشهادة الإعدادية في ضوء ومعايير اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الدراسي الأول 

تطبيق كافة الإجراءات والقرارات واللوائح 

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حيث أكد أهمية متابعة مديرو الإدارات التعليمية لخطوات توزيع أوراق الأسئلة منذ خروج  صناديق الأسئلة من المطبعة السرية تحت مسئوليتهم وإشرافهم بمعاونة أحد المتابعين أو رؤساء الأقسام المشهود لهم بالأمانة والكفاءة بديوان الإدارة التعليمية حتى وصولها إلى لجان الامتحانات.

التنسيق مع الجهات الامنية

 وطالب بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات.مع التأكيد على عدم قبول أي اعتذارات من امتحانات الشهادة الإعدادية إلا وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية 

ووجه  تعليمات لموجهي عموم المديرية وموجهي المواد الدراسية بـ الإدارات التعليمية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وان يكون الامتحان من المنهج المقرر مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الجيد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق.

تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي 

كما أشار محمد رمضان علي ضرورة  تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميدانى على جميع المدارس لمتابعة سير  الدراسة وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية وجعل المدرسة مصدر جذب من خلال  ممارسة جميع الأنشطة التربوية وتفعيل الندوات التوعوية ورعاية الطلاب الموهوبين في الأنشطة الفنية والثقافية 

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الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة 

وتنفيذ مبادرة ازرع شجر في جميع المدارس ودهان وتجميل فصول المدرسة والمحافظة علي الأثاث المدرسي   شدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون بين كافة الإدارات لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، 

تعليمات الوزير والمحافظ

مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية لضمان نجاح العملية التعليمية والامتحانية في جميع مدارس المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 

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محمد رمضان غريب وكيل أول الوزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية التطوير التكنولوجي الإدارات التعليمية مديروعموم المديرية لجنة النظام والمراقبة مدير ادارة الامن

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