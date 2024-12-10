وكيل تعليم الشرقية يستقبل الطلاب المشاركين بالمسابقة الوطنية للمبتكرين

استقبل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، بمكتبه، صباح اليوم، الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين المشاركين في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، ومسابقة إيسف (المعرض الدولي للعلوم والهندسة ) للعام الدراسي 2023 /2024 م ومنحهم شهادات تقدير تقديرا لتفوقهم وتحفيزا لهم.

تكريم المشاركين فى المسابقة الوطنية

جاء التكريم فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على رعاية والاهتمام بالطلاب والطالبات النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطورالتكنولوجي والبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الطلاب يستعرضون مبتكراتهم

وخلال التكريم استعرض الطلاب والطالبات بعض ابتكاراتهم وإبداعهم واختراعاتهم وناقشهم وكيل أول الوزارة وأكد لهم على حرص مديرية التربية والتعليم على رعايتهم وتقديم كافة الدعم لهم.

تكريم مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية

كما كرم وكيل أول الوزارة طارق عبد الرشيد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والدكتورة غادة عبد القادر منسق عام ايسف والمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين والمشرفين بالإدارات التعليمية تقديرا لرعايتهم الطلاب والطالبات.

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