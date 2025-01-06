الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الشرقية يتابع المراجعات المجمعة لطلاب الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية: رمضان
تعليم الشرقية: رمضان تابع المراجعات المجمعة لطلاب الإعدادية

 شهد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية اليوم الإثنين، وبحضور نجلاء الفحام مدير عام إدارة القنايات التعليمية، فعاليات مبادرة ساعة خير للمراجعات المجانية والتي يتم خلالها تقديم المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية.

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

المديرية حريصة على تفعيل ساعة خير 

 أشار وكيل أول الوزارة في كلمته إلي حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على تفعيل مبادرة ساعة خير المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية.

 

نخبة من الموجهين وعدد من المعلمين 

 وقال إنها تضم نخبة من الموجهين وعدد من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية  مؤكدًا أنها تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية.

 

التدريب العملى على الإجابة

 وذلك بمثابة التدريب العملى على طريق الإجابة ووجه الشكر والتقدير للمعلمين وموجهي المواد الدراسية، لجهودهم في تقديم المراجعات المجانية متمنيا لهم التوفيق.

 

مسرح الثانوية العسكرية بإدارة شرق الزقازيق 

 كما ثمن المراجعات المجانية بمادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بإدارة شرق الزقازيق ويُشيد بـتفاعل الطلاب، وذلك تحت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية.

 

توفير فرص متكافئة بين الطلاب

 وأشار رمضان في كلمته إلى حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية، وأنها تضم نخبة ومجموعة الموجهين العموم وعدد من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية.

 

تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية 

 وأكد أنها تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية  والتدريب العملى على طرق الإجابة علي الاختبارات من خلال طرح عددا من الاسئلة المتنوعة فى كافة المواد الدراسية مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي مشيدا بارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات.

وكيل تعليم الشرقية يتابع سير الامتحانات بإدارة الإبراهيمية

الشكر للمساهمين فى إنجاح المنظومة 

 ووجه الشكر لأشرف شلبي موجه عام الرياضيات وأشرف سرور موجه اول المديرية وإسماعيل محمود موجه أول الرياضيات وأسرة توجيه الرياضيات والدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية لجهودهم في تقديم هذه المراجعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المراجعات المجانية نجلاء الفحام مدير عام ادارة القنايات التعليمية محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية مبادرة ساعة خير

مواد متعلقة

وكيل تعليم الشرقية يتابع سير الامتحانات بإدارة الإبراهيمية

تعليم الشرقية يتابع امتحانات إدارة شرق الزقازيق

وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

وكيل تعليم الشرقية يُهنئ لاعبات كرة اليد بأولاد صقر على الفوز ببطولة الجمهورية

ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

خلاف حول الشقة السبب، نص أمر إحالة المتهمة بذبح شقيقتها ونجلها في السلام للجنايات

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية