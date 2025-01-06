وكيل تعليم الشرقية يتابع المراجعات المجمعة لطلاب الشهادة الإعدادية

شهد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية اليوم الإثنين، وبحضور نجلاء الفحام مدير عام إدارة القنايات التعليمية، فعاليات مبادرة ساعة خير للمراجعات المجانية والتي يتم خلالها تقديم المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية.

المديرية حريصة على تفعيل ساعة خير

أشار وكيل أول الوزارة في كلمته إلي حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على تفعيل مبادرة ساعة خير المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية.

نخبة من الموجهين وعدد من المعلمين

وقال إنها تضم نخبة من الموجهين وعدد من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية مؤكدًا أنها تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية.

التدريب العملى على الإجابة

وذلك بمثابة التدريب العملى على طريق الإجابة ووجه الشكر والتقدير للمعلمين وموجهي المواد الدراسية، لجهودهم في تقديم المراجعات المجانية متمنيا لهم التوفيق.

مسرح الثانوية العسكرية بإدارة شرق الزقازيق

كما ثمن المراجعات المجانية بمادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بإدارة شرق الزقازيق ويُشيد بـتفاعل الطلاب، وذلك تحت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

توفير فرص متكافئة بين الطلاب

وأشار رمضان في كلمته إلى حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية، وأنها تضم نخبة ومجموعة الموجهين العموم وعدد من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية.

تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية

وأكد أنها تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية والتدريب العملى على طرق الإجابة علي الاختبارات من خلال طرح عددا من الاسئلة المتنوعة فى كافة المواد الدراسية مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي مشيدا بارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات.

الشكر للمساهمين فى إنجاح المنظومة

ووجه الشكر لأشرف شلبي موجه عام الرياضيات وأشرف سرور موجه اول المديرية وإسماعيل محمود موجه أول الرياضيات وأسرة توجيه الرياضيات والدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية لجهودهم في تقديم هذه المراجعات.

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