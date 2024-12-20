وكيل تعليم الشرقية يُهنئ لاعبات كرة اليد بأولاد صقر على الفوز ببطولة الجمهورية

هنأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية، اليوم، لاعبات فريق مدرسة عمر بن الخطاب بإدارة أولاد صقر التعليمية لتألقهن وحصولهن على بطولة الجمهورية لكرة اليد بنات.

و وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لكل من دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية والمشرفين على الطالبات ومدربين الفريق ولأسرة توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة لجهودهم المتميزة في رعاية الفريق.

وأكد وكيل أول الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين بالشرقية، وتقدم لهم أوجه الرعاية والدعم لتحقيق البطولات.

وقال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الطالبات تُعد نموذجا مشرفا، متمنيا لهم مزيدا من التفوق الرياضي، ورفع اسم المحافظة عاليًا على مستوى الجمهورية.

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