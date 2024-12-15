وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام العمل بمدارس العاشر من رمضان

واصل محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولاته الميدانية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بإدارة العاشر التعليمية، وذلك بمتابعة مدرسة الزهور الابتدائية و مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي و بحضور حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية

متابعة كثافات الفصول ومدى التزام النعلمين

وذلك لمتابعة مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث وتسجيل قوائم الفصول وموقف كثافات الطلاب بالاضافة الى بحث العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة وتحليل نتائج اختبار شهر نوفمبر 2024

رمضان يزور مدارس العاشر بالشرقية -فيتو

متابعة التلاميذ فى الفصول ووضع برامج علاجية

وتفقد أيضا فصول المدارس وناقش الطلاب فيما تم دراسته وشدد على ضرورة متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية مع متابعة نسبب غياب الطلاب مشيرا الي اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة وعلي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية.

تفعيل مبادرة ازرع شجرة ومنع التنمر والعقاب البدنى

ونبه مشددا على ضرورة تفعيل مبادرة تشجير وتجميل المدرسة حيث تفقد فناء المدرسة وممارسة الأنشطة الرياضية وفي ختام زيارته اشار إلي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وضرورة منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.