الأحد 15 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام العمل بمدارس العاشر من رمضان

رمضان يتابع مدارس
رمضان يتابع مدارس العاشر من رمضان بالشرقية, فيتو

واصل محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولاته الميدانية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بإدارة العاشر التعليمية، وذلك بمتابعة مدرسة الزهور الابتدائية  و مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي و بحضور حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية

وكيل تعليم الشرقية يتابع أربع مدارس بإدارة ديرب نجم اليوم

متابعة  كثافات الفصول ومدى التزام النعلمين 

وذلك لمتابعة  مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث وتسجيل قوائم الفصول وموقف كثافات الطلاب بالاضافة الى بحث العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس  وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة وتحليل نتائج اختبار شهر نوفمبر 2024

رمضان يزور مدارس العاشر بالشرقية -فيتو
رمضان يزور مدارس العاشر بالشرقية -فيتو

متابعة التلاميذ فى الفصول ووضع برامج علاجية 

وتفقد أيضا فصول المدارس  وناقش الطلاب فيما تم دراسته وشدد على ضرورة متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية  مع متابعة نسبب غياب الطلاب  مشيرا الي اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا  وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة وعلي  تنفيذ تعليمات الوزارة  بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية  الرياضية والثقافية والفنية.

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تفعيل مبادرة ازرع شجرة ومنع التنمر والعقاب البدنى 

ونبه مشددا على ضرورة تفعيل مبادرة تشجير وتجميل المدرسة  حيث تفقد  فناء المدرسة وممارسة الأنشطة الرياضية وفي ختام زيارته اشار إلي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب   للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وضرورة  منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس.

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مدرسة الزهور الابتدائية مدرسة طارق بن زياد التعليم الاساسي محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية حضورحمدى سلامة مدير عام ادارة العاشر التعليمية

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