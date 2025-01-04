السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الشرقية يتابع امتحانات إدارة شرق الزقازيق

تعليم الشرقية يتابع
تعليم الشرقية يتابع امتحانات إدارة شرق الزقازيق

 تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية امتحانات النقل  للفصل الدراسي الأول 2024 م & 2025 م، فى المواد التي لا تضاف للمجموع لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.

وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

 وجاء ذلك بحضور الدكتور أمين منصور مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث قام رمضان ومدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية بمتابعة وتفقد لجان مدرسة عمرو شبل الرسمية لغات ومدرسة عبد اللطيف حسانين للتعليم أساسي بالإضافة إلى الحسينية الابتدائية الجديدة.

 

وكيل التعليم بالشرقية يطمئن على انتظام امتحان مادة الرياضيات للصفي الأول والثاني الابتدائي

 واطمئن رمضان على سير وانتظام امتحان مادة الرياضيات للصفي الأول والثاني الابتدائي ومادة التربية الدينية للصفي الثالث الابتدائي والخامس الابتدائي، ومادة المهارات المهنية للصفي الرابع الابتدائي، والسادس الابتدائي ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي، ومادة التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي. 

كما اطمئن على انتظام سير العمل داخل اللجان وتطبيق كافة  الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض وعلى توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للتلاميذ والطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة. 

 

الاطمئنان على جودة طباعة الورقة الامتحانية 

 كما تم الاطمئنان علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وأوصي بمراعاة  الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، وشدد سيادته  بضرورة مراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين على تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة وتأمين كنترول المدرسة.

 

التشديد على ضوابط الامتحانات بالشرقية 

 وشدد وكيل أول الوزارة على عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، وأعطى تعليماته بـ توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحانات للطلاب والتصدي لظاهرة الغش بكافة أنواعه، ومنع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان. 

وكيل تعليم الشرقية يفتتح معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلى

ووجه تعليماته  لمديري الإدارات التعليمية بعمل حملة توعية على صفحات المدارس والإدارة الرسمية بمواجه الغش بكافة أنواعه وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن متمنيا لهم التوفيق، وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية إمتحانات الفصل الدراسي الاول مجموعة من مدارس المرحلة الابتدائية ادارة شرق الزقازيق الحالة العامة للامتحانات مدى الانضباط والنظام داخل اللجان

مواد متعلقة

وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرستين بإدارة بلبيس التعليمية

وكيل تعليم الشرقية يفتتح معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلى

وكيل تعليم الشرقية يُهنئ لاعبات كرة اليد بأولاد صقر على الفوز ببطولة الجمهورية

تعليم الشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس منيا القمح

ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

2024 عام رحيل عظماء التدريب في عالم كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية