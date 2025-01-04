تعليم الشرقية يتابع امتحانات إدارة شرق الزقازيق

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 م & 2025 م، فى المواد التي لا تضاف للمجموع لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أمين منصور مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث قام رمضان ومدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية بمتابعة وتفقد لجان مدرسة عمرو شبل الرسمية لغات ومدرسة عبد اللطيف حسانين للتعليم أساسي بالإضافة إلى الحسينية الابتدائية الجديدة.

وكيل التعليم بالشرقية يطمئن على انتظام امتحان مادة الرياضيات للصفي الأول والثاني الابتدائي

واطمئن رمضان على سير وانتظام امتحان مادة الرياضيات للصفي الأول والثاني الابتدائي ومادة التربية الدينية للصفي الثالث الابتدائي والخامس الابتدائي، ومادة المهارات المهنية للصفي الرابع الابتدائي، والسادس الابتدائي ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي، ومادة التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي.

كما اطمئن على انتظام سير العمل داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض وعلى توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للتلاميذ والطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

الاطمئنان على جودة طباعة الورقة الامتحانية

كما تم الاطمئنان علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، وشدد سيادته بضرورة مراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين على تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة وتأمين كنترول المدرسة.

التشديد على ضوابط الامتحانات بالشرقية

وشدد وكيل أول الوزارة على عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، وأعطى تعليماته بـ توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحانات للطلاب والتصدي لظاهرة الغش بكافة أنواعه، ومنع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان.

ووجه تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بعمل حملة توعية على صفحات المدارس والإدارة الرسمية بمواجه الغش بكافة أنواعه وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن متمنيا لهم التوفيق، وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

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