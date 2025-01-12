الأحد 12 يناير 2025
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تعليم الشرقية: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول،فيتو

الفصل الدراسي الأول 2024-2025، انتظمت لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني لليوم الثاني على التوالي واستقبلت المدارس 1246148 طالب وطالبة  من مختلف المراحل التعليمية.

انتظام امتحانات صفوف النقل بالشرقية

1246148 طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل في 53903 لجنة في 20 إدارة بالشرقية

أوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ 1246148 طالب وطالبة أمام 53903 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية

أضاف وكيل أول الوزارة: أنه اطمئن على جميع اللجان وانها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعة سيادته اعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية.

غريب يشدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات 

وشدد غريب على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفيرالجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.
وفي نفس السياق شدد وكيل أول الوزارة على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة

اعتمد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية في وقت سابق جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة فى مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ( دور يناير 2025) سستعقد كالاتي:

- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الاول والثانى الإعدادى عام ومهنى والثامن أمل والسادس نور على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى ( المهنى - النور - الأمل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

وأضاف  وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثانى (فنى تجارى وفندقى - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهنى صناعى - زراعى نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلى الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع صناعى ومتقدمة تجارى والسلطان عويس والأول زراعى نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

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