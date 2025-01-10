تعليم الشرقية تعلن جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات نصف العام بصفوف النقل غدا

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تبدأ غدًا السبت لمراحل النقل بالتعليم الإبتدائي، والإعدادي، وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج.

غريب: تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وأشاروكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الإمتحانات بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف،أنه تم مراعاة أن تكون ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض، وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسط إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب وتحقيق الهدف المطلوب لإنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص،لافتًا أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بإرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة تعليمية.

محافظ الشرقية يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما خاصا بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد الي أبنائنا الطلاب يتماشي مع تطورات العصر الحديث. وذلك بمحافظة الشرقية.

المحافظ يلتقى بمديري ووكلاء الادارات التعليمية

جاء ذلك خلال لقائه مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بمدرسه الزقازيق الثانوية العسكرية للاطمئنان علي استعدادات المديرية والادارات التعليمية لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدارسي الأول للعام الدارسي 2024/ 2025

التنسيق بين مديرية التعليم والصحة والامن

شدد المحافظ علي ضرورة التعاون والتنسيق الجيد بين مديرية التربية والتعليم، والأمن، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي.

توجيهات المحافظ لرؤساء المراكز

وخلال اللقاء أوضح محافظ الشرقية أنه اعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من محيط المدارس والتنسيق مع مديري الادارة لتعليمية للتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانيه

الاداة الاساسية لتعليم الابناء

وقال محافظ الشرقية لمديري ووكيلي الادارت التعليمية أنتم الاداة الاساسية لتعليم ابناؤنا القيم الأساسية قبل تعليمهم المناهج الدراسية نرسل لهم رسالة أن كل العظماء ليسوا أطباء ومهندسون وليس كل من حققوا نجاحات كانوا من أوائل الثانوية العامة

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

نعمل جميعا ونتعاون بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتخريج اجيال مثقفة تحافظ علي القيم والاخلاق الحميدة تتصدي للغش بكافة اشكالة وتساهم في بناء وتنمية المجتمع

وكيل اول وزارة التربية والتعليم

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة لتربية والتعليم أنه تم التنبيه علي مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان

توفيرالجو الهادئ فى الامتحانات

و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر

المحافظ يشدد على ان تكون الاسئلة من الكتب المدرسية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاه أن تكون ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التى تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية

ارسال تقرير يومى عن الامتحانات

وتم التنبيه علي إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

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