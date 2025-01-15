قرار عاجل من النيابة بشأن بائع خردة حاول سرقة مواسير أجهزة التكييف من مستشفى أم المصريين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على لص أثناء محاولة سرقة مواسير نحاس من تكييفات بداخل مستشفى أم المصريين.



تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة يفيد فيه بمحاولة لص سرقة مواسير نحاس من داخل مستشفى أم المصريين.

على الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم والقوة المرافقة له وتبين أثناء مرور أمن المستشفى شاهدوا لصا أعلى سطح مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى يقوم بتقطيع المواسير النحاسية الخاصة بالتكييفات.



وتمكن أمن المستشفى من القبض على باللص إلا أنه قفز وأصيب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إلقاء القبض عليه ويدعى “علي.م”، 30 بائع خردة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من ضباط المباحث التحريات حول الواقعة.



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