الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن بائع خردة حاول سرقة مواسير أجهزة التكييف من مستشفى أم المصريين

ضبط بائع خردة يسرق
ضبط بائع خردة يسرق مواسير مستشفى أم المصريين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على لص أثناء محاولة سرقة مواسير نحاس من تكييفات بداخل مستشفى أم المصريين.


تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة يفيد فيه بمحاولة لص سرقة مواسير نحاس من داخل مستشفى أم المصريين.

على الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم والقوة المرافقة له وتبين أثناء مرور أمن المستشفى شاهدوا لصا أعلى سطح مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى يقوم بتقطيع المواسير النحاسية الخاصة بالتكييفات.


وتمكن أمن المستشفى من القبض على باللص إلا أنه قفز وأصيب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إلقاء القبض عليه ويدعى “علي.م”، 30 بائع خردة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من ضباط المباحث التحريات حول الواقعة.
 

السجن المشدد 6 سنوات لنجار للاتجار بمخدر الميثامفيتامين في كفر الشيخ

مصرع عامل بناء بعد سقوطه من على السقالة في أبو تشت

القبض على سائق سيارة بتهمة دهس شاب بالتجمع الأول والتحفظ على سيارته

بعد واقعة كلب المطرية، عقوبة تعذيب الحيوانات المستأنسة

تسيير الحركة المرورية بطريق إسكندرية الصحراوي بعد انقلاب ميكروباص

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق متهم بدهس شاب في البدرشين

المتهم بقتل والدة خطيبته وشقيقها حرقا يعترف بجريمته ويكشف السبب

حادث تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وتريلا على طريق أبو سمبل بأسوان

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات واقعة سقوط طفل من الدور 11 بالمعادي

القبض على سائق تسبب في تصادم سيارتين ووقوع مصابين على الأوتوستراد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية مستشفي ام المصريين المواسير النحاسية

مواد متعلقة

السجن المشدد 6 سنوات لنجار للاتجار بمخدر الميثامفيتامين في كفر الشيخ

مصرع عامل بناء بعد سقوطه من على السقالة في أبو تشت

القبض على سائق سيارة بتهمة دهس شاب بالتجمع الأول والتحفظ على سيارته

بعد واقعة كلب المطرية، عقوبة تعذيب الحيوانات المستأنسة

تسيير الحركة المرورية بطريق إسكندرية الصحراوي بعد انقلاب ميكروباص

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق متهم بدهس شاب في البدرشين

المتهم بقتل والدة خطيبته وشقيقها حرقا يعترف بجريمته ويكشف السبب

حادث تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وتريلا على طريق أبو سمبل بأسوان
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

غلق الطريق الساحلي بالإسكندرية وترحيل مواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات بسبب الشبورة

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

قد تكون رعدية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتتوقع سقوط الأمطار على هذه المدن

تطورات جديدة في قضية إبراهيم فايق والحكم محمد عادل وتصالح الشيبي والشحات

بسبب الشبورة، تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات (فيديو)

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بكسب مال بطرق غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية