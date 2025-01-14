بعد واقعة كلب المطرية، عقوبة تعذيب الحيوانات المستأنسة

احتلت واقعة تعذيب كلب في المطرية، تريند السوشيال ميديا حيث أثار الفيديو الذي أظهر خلاله أحد الأشخاص يربط كلبًا ضالًا بحبل من عنقه محاولًا وضعه في حقيبة سيارته جدلا كبيرا داخل مصر.

وانتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي ردود متباينة من رواد التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا علي غضبهم من هذه المشهد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

وخلال السطور التالية ترصد فيتو لقرائها عقوبة من يقوم بإيذاء الحيوانات وفقا للقانون المصري..

عقوبات من يرتكب جريمة إيذاء جميع الحيوانات المستأنسة





- يعاقب كل من يقتل عمدًا دون مبرر حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من المواشي، أو يضر به ضررًا كبيرًا، بالحبس مع الشغل، كما تشمل العقوبة من يقوم بتسميم هذه الحيوانات وفقا للمادة 355

-يعاقب إذا ارتُكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الليل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات وفقا للمادة المادة 356

- تُعاقب كل من يقتل عمدًا حيوانًا مستأنسًا لم يُذكر في المادة 355 أو يلحق به ضررًا كبيرًا، بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه وفقا للمادة 357

اعترافات صاحب واقعة إيذاء كلب في المطرية

وكان قد كشفت قوات الأمن أن المتهم موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بنيته إبعاد الكلب عن المنطقة بعد أن لاحظ محاولاته عقر الأطفال.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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