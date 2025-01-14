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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لنجار للاتجار بمخدر الميثامفيتامين في كفر الشيخ

السجن المشدد 6 سنوات
السجن المشدد 6 سنوات لنجار للاتجار بمخدر الميثامفيتامين

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ على نجار مسلح حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمى أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوى، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك فى القضية رقم 29646 جنايات مركز كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3141 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ.


وكان المستشار منير صالح، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهم" م.ا.م.ا"،31سنه نجار مسلح من احدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه فى يوم 23 أكتوبر 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين، كما أحرز بقصد الإتجار بها أيضا جوهر مخدر الحشيش.

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بمحكمة جنايات كفر الشيخ المحكمة المحامي العام الاول لنيابات كفر الشيخ

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