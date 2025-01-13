جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات واقعة سقوط طفل من الدور 11 بالمعادي

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات سقوط طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة من الطابق الحادي عشر باحدي العقارات بشارع حسانين دسوقي في دائرة قسم شرطة المعادي.

ويعمل فريق بحث يعمل علي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمقر الحادث ومناقشة شهود العيان واستجواب أسرة الطفل لكشف حقيقة الواقعة وان كان هناك شبه جنائية من عدمه،

وتلقى مسؤول قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع حسانين دسوقي.

انتقلت علي الفور قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفل عمره نحو 11 عامًا، سقط من الطابق الحادي عشر في ظروف غامضة وسط تجمع عدد من الأهالي، وتم نقل جثته إلي المستشفي

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

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