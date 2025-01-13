الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات واقعة سقوط طفل من الدور 11 بالمعادي

مصرع طفل سقط كم الدور
مصرع طفل سقط كم الدور الحادي عشر في المعادي،فيتو

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات سقوط طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة من الطابق الحادي عشر باحدي العقارات بشارع حسانين دسوقي في دائرة قسم شرطة المعادي.

ويعمل   فريق بحث يعمل علي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمقر الحادث ومناقشة شهود العيان واستجواب أسرة الطفل  لكشف حقيقة الواقعة وان كان هناك شبه جنائية من عدمه، 

وتلقى مسؤول قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع حسانين دسوقي.

انتقلت علي الفور قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفل عمره نحو 11 عامًا، سقط من الطابق الحادي عشر في ظروف غامضة وسط تجمع عدد من الأهالي، وتم نقل جثته  إلي المستشفي 

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات. 

القبض على سائق تسبب في تصادم سيارتين ووقوع مصابين على الأوتوستراد

خريطة السرعات على الطرق، وعقوبة المخالف وأنواع المخالفات المرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي أمن القاهرة قسم شرطة المعادي كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

القبض على سائق تسبب في تصادم سيارتين ووقوع مصابين على الأوتوستراد

خريطة السرعات على الطرق، وعقوبة المخالف وأنواع المخالفات المرورية

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

بعد إلغاء حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه، ننشر نص أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة

ضبط مهتز نفسيا صعد أعلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه

فيديو يوثق جريمة اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بالعجوزة

تسيير الحركة المرورية أعلى المحور بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

تقارير ألمانية: حسم صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي غدا بـ70 مليون يورو

منوعات

المزيد

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلي؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

تفسير حلم نزول الدم من الفم والأنف في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية