الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حادث تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وتريلا على طريق أبو سمبل بأسوان

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بتريلا بالطريق السياخي في اسوان،فيتو

وقع حادث تصادم أتوبيس يقلّ سودانيين بتريلا على طريق أبو سمبل السياحي بأسوان ونتح عنه مصابين، ودفعت الأجهزة الأمنية  بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وخدمات مرورية تعمل علي سحب حطام السيارات عبر اوناش الادارة وعمل تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية علي الطريق أمام قائدي المركبات.

تلقي مدير أمن أسوان اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بتريلا علي الطريق السياحي علي الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال المرور والاسعاف وتم نقل المصابين والعمل علي رفع حطام السيارات لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

خريطة السرعات على الطرق، وعقوبة المخالف وأنواع المخالفات المرورية

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق أبو سمبل بأسوان سيارات اسعاف

مواد متعلقة

خريطة السرعات على الطرق، وعقوبة المخالف وأنواع المخالفات المرورية

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

بعد إلغاء حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه، ننشر نص أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة

ضبط مهتز نفسيا صعد أعلى مبنى المصل واللقاح وخلع ملابسه

فيديو يوثق جريمة اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بالعجوزة

تسيير الحركة المرورية أعلى المحور بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

حجز هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها بقسم التجمع وإحالتهم للنيابة غدا
ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية