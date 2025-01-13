حادث تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وتريلا على طريق أبو سمبل بأسوان

وقع حادث تصادم أتوبيس يقلّ سودانيين بتريلا على طريق أبو سمبل السياحي بأسوان ونتح عنه مصابين، ودفعت الأجهزة الأمنية بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وخدمات مرورية تعمل علي سحب حطام السيارات عبر اوناش الادارة وعمل تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية علي الطريق أمام قائدي المركبات.

تلقي مدير أمن أسوان اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بتريلا علي الطريق السياحي علي الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال المرور والاسعاف وتم نقل المصابين والعمل علي رفع حطام السيارات لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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